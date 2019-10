Estudante portuguesa de Erasmus morre na República Checa

Uma estudante portuguesa de 21 anos morreu na tarde desta quinta-feira depois de ter sido atropelada por um elétrico em Praga, na República Checa.



De acordo com o

, a jovem era natural do distrito de Leiria e tinha chegado ao país há uma semana para fazer Erasmus na Faculdade de Artes, da Charles University, estando a realizar uma licenciatura em Estudos Gerais na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.



atropelamento aconteceu junto à paragem de Vetrník, na avenida Na Petrinách. A morte da jovem foi confirmada no local, apesar de bombeiros de uma corporação junto ao incidente terem sido prontamente mobilizados. De acordo com o porta-voz dos bombeiros, Martin Kavka, o motorista do elétrico recebeu ainda

assistência pós-traumático.

De acordo com o jornal local que avançou com a notícia, as autoridades encontram-se a averiguar as circunstâncias em que se deu o acidente.