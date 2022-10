“Não sei se me atrapalhei com o carro da frente, mas eu não sou aquilo”. Foi desta forma que Sandro Ferreira, de 23 anos, se referiu ao despiste do carro que conduzia, a 17 de novembro de 2019, na A42, em Paços de Ferreira, onde morreram três pessoas, uma delas militar da GNR. Está acusado de três homicídios por negligência, ofensas à integridade física e condução perigosa.





Começou a ser julgado, esta terça-feira, no Tribunal de Penafiel e, perante o coletivo, explicou não se recordar do acidente, embora tenha noção que é o responsável. Emocionado, lamentou as mortes, uma delas sua amiga. Para além do GNR, morreram ainda o condutor de um reboque - os dois estavam no apoio a outro acidente - e uma das ocupantes do carro de Sandro.