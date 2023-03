António Joaquim, o ex-amante de Rosa Grilo que cumpre 25 anos de prisão pelo homicídio do triatleta Luís Grilo, usou uma carta escrita na prisão de Alcoentre para defender a sua inocência no crime. Ao mesmo tempo que negou dever 40 mil euros em honorários ao ex-advogado , Ricardo Serrano Vieira, António Joaquim censurou o antigo defensor “por nunca ter pedido a demonstração em tribunal de que Rosa Grilo sabia manusear uma arma”.“Numa reconstituição questionou-a, e ela disse que sim. Além disso, ela tinha as chaves de minha casa, e sempre teve acesso às minhas armas”, alegou António Joaquim.