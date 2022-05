Rosa Grilo e o ex-amante António Joaquim são libertados se o Supremo validar o recurso que vai ser entregue com base no recente acórdão do Tribunal Constitucional (TC) que declarou inconstitucional a chamada ‘lei dos metadados’. Ambos estão a cumprir uma pena de 25 anos de prisão pelo homicídio do triatleta Luís Grilo.









Ver comentários