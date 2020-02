Celso Ferreira, antigo presidente da Câmara Municipal de Paredes, e Pedro Mendes, que exerceu o cargo de vereador da Educação, foram constituídos arguidos por suspeitas do crime de prevaricação.Em causa está um processo relacionado com as obras de construção de 15 centros escolares, nomeadamente por alegados favores a empreiteiros.Os dois antigos autarcas já vieram garantir que estão inocentes. Também a autarquia foi alvo de buscas.