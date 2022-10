O coordenador da Polícia Judiciária (PJ) que dirigiu a investigação ao homicídio do triatleta Luís Grilo disse esta segunda-feira, no Tribunal de Vila Franca de Xira, que fez seguir para o Ministério Público uma denúncia anónima que apontava o ex-inspetor da PJ, João de Sousa, como autor do crime.O agora consultor e a ex-advogada de Rosa Grilo, Tânia Reis, são arguidos por favorecimento pessoal. “Fiz seguir para o MP e nada até agora resultou”, explicou. Pedro Maia frisou que foram feitas duas grandes buscas à casa onde Luís Grilo morreu: a 20 de julho e 26 de setembro de 2018.