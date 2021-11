Os ex-militares que foram contratados para outras áreas da Administração Pública continuam sem ver contabilizado, para efeitos de progressão nas carreiras, o tempo em que estiveram ao serviço das Forças Armadas.O reconhecimento desse direito está inscrito no Orçamento do Estado (OE) deste ano, mas passados 11 meses desde a entrada em vigor do diploma, nenhuma alteração foi feita, é revelado numa carta aberta enviada esta terça-feira ao Governo.confrontou o Ministério das Finanças para apurar as razões do atraso na aplicação da lei, mas não obteve resposta. A medida em causa foi inscrita no OE, depois da aprovação no parlamento de uma petição pública nesse sentido.