A defesa do ex-padre Anastácio Alves, acusado de quatro crimes de abuso sexual de crianças e de um crime de ato sexual com adolescentes, contesta os crimes que lhe são imputados pelo Ministério Público e pede a nulidade parcial da acusação.Os crimes foram cometidos entre 2025 e 2016 em Câmara de Lobos. Em 2019, pediu para à Diocese do Funchal para abandonar o sacerdócio.