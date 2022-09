Dois soldados do Exército sofreram, na quarta-feira, paragens - um cardiorrespiratória e o outro respiratória - na ‘prova zero’ do curso de Comandos, do qual são instruendos, confirmaram ao CM fontes oficiais do Exército e do INEM. João N. e Rodrigo A., ambos de 20 anos, foram reanimados por socorristas militares, no Quartel da Carregueira, em Sintra.









Ver comentários