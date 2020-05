Marcelo admite que passou no local do assalto em Cascais com a família

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa esteve muito perto de momento de confusão na sequência de um assalto a um estabelecimento comercial.



A Presidência da República esclareceu durante a manhã desta quarta-feira ao Correio da Manhã o que aconteceu durante a noite de terça-feira, em Cascais.





Marcelo Rebelo de Sousa já estaria a jantar no Hotel Albatroz, naquela vila, tendo permanecido lá sem que tenha sido necessária qualquer intervenção do corpo de segurança da PSP.Recorde-se que um grupo de cerca de 20 pessoas assaltou uma loja, esta terça-feira, na Rua Frederico Arouca, em Cascais, do qual resultaram cinco feridos, três dos quais agentes policiais.O incidente ocorreu por volta das 20h00, em circunstâncias ainda por apurar. O gangue terá procurado tomar de assalto um estabelecimento explorado por emigrantes indianos, de acordo com informação avançada pelo jornal local Cascais 24.Em consequência dos confrontos, o lojista, indiano de 47 anos, teve de ser transportado pelos Bombeiros de Cascais à urgência do Hospital de Cascais.Três agentes da PSP também ficaram feridos, embora apenas um deles tenha precisado de ser assistido mais tarde na mesma urgência hospitalar.A PSP acabou por deter três suspeitos, um dos quais também teve necessidade de receber tratamento hospitalar.