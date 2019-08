O Correio da Manhã teve acesso a dois vídeo amadores em que é possível ver o condutor de um autocarro – com cerca de 30 passageiros a bordo - a visionar filmes no telemóvel enquanto conduz em direção a Lisboa.

O homem leva mesmo os auriculares colocados no telemóvel enquanto assiste ao filme. A imagem foi captada por um passageiro a bordo de uma viatura da Rede Expresso, que ligava Coimbra a Lisboa, na tarde desta quinta-feira.





O pormenor da imagem dá mesmo para ver que o filme visionado pertence à trilogia ‘Senhor dos Anéis’. Nos vídeos dá para perceber que o condutor vira por diversas vezes o olhar na direção do telemóvel, dividindo a atenção entre a estrada e o filme. A viatura acabou por chegar a Lisboa ao final da tarde.Pouco antes, o motorista retirou o telemóvel do suporte, pondo um ponto final na ‘sessão de cinema’. Desconhece-se se algum passageiro participou à empresa do comportamento negligente do motorista.