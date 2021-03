Restaurante de luxo em Faro reduzido a cinzas. Veja as imagens de drone

O restaurante de luxo Estaminé que ardeu esta terça-feira à noite na Ilha Deserta, em Faro, ficou reduzido a cinzas.Imagens captadas no local após o incêndio, com recurso a um drone, mostram uma mancha negra no que antes era o restaurante.O alerta foi dado às 22h45, mas os trabalhos de resolução do incêndio foram dificultados devido ao facto do acesso à ilha se fazer apenas de barco.Não há registo de vítimas, mas testemunhas dão conta de vários rebentamentos, o que pode estar ligado a fuga de gás ou derramamento de combustível.O espaço estava em obras e era quase todo feito de madeira. Era, aliás, a única estrutura existente nesta ilha, muito frequentada por turistas no verão.A ilha tem apenas um morador que, ao que tudo indica, não se encontrava em casa.