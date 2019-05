Tribunal dá ordem para prender Mustafá no processo de Alcochete

Mustafá, cabecilha da Juventude Leonina, vai ser preso no processo relativo ao ataque de Alcochete, sabe o CM. O Tribunal da Relação deu provimento ao recurso do Ministério Público, pelo que as autoridades policiais têm ordens para prender o arguido nas próximas horas.



O Ministério Público já pediu ao juiz do Barreiro a emissão de mandados de captura contra Mustafá. O CM sabe que há perigo iminente de fuga do País.





Os juizes desembargadores do Tribunal da Relação revogam assim a decisão do juiz Carlos Delca que determinou que Nuno Mendes ficasse apenas com uma caução de 70 mil euros e com termo de identidade e residência, enquanto aguardava julgamento.O Tribunal da Relação considerou que o arguido deverá assim ficar em prisão preventiva - contrariamente a Bruno de Carvalho que permanece sob termo de identidade e residência -, uma vez que o cabecilha da Juve Leo está ainda acusado do crime de tráfico de droga, após ter sido feita uma apreensão de substâncias ilícitas na sede da claque leonina."Existem sérios perigos de continuação da atividade criminosa, de perturbação de inquérito, de fuga e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas", pode ler-se no despacho que revoga a decisão do Tribunal do Barreiro.Recorde-se que Nuno Mendes ainda não pagou a caução de 70 mil euros. O arguido do processo do ataque de Alcochete não explicou ao tribunal porque não o fez, nem sequer justificou com insuficiência económica a ausência do depósito.