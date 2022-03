As rotinas de Jorge Godinho, de 53 anos, assassinado a 31 de março do ano passado na zona de Figueiró dos Vinhos, foram estudadas ao pormenor pelo homicida ao longo de um mês. Nos quatro sábados que antecederam o homicídio, Carlos Ferreira, de 52 anos, motorista na Câmara de Figueiró dos Vinhos, deslocou-se a um estabelecimento comercial frequentado pela vítima, residente em Aldeia da Cruz, e questionou a dona sobre as horas a que aí se deslocava.