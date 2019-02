Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão de gás provoca incêndio em restaurante de Albufeira

Fogo destruiu o estabelecimento.

16:23

Uma explosão de gás provocou esta segunda-feira um incêndio num restaurante na Praia do Evaristo, em Albufeira. O fogo foi extinto após uma rápida intervenção dos Bombeiros de Albufeira.



A explosão aconteceu num anexo do restaurante e, devido aos materiais de construção do estabelecimento, em madeira, o fogo rapidamente destruiu o anexo.



Bombeiros e polícia judiciária estão no local para verificar se não há perigo e averiguar as causas do incêndio.



O espaço não estava no momento do incidente aberto e por isso não há vítimas a registar.