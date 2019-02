Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por agredir os pais em Ourém

Suspeito de 37 anos empunhava a faca aos progenitores e quis explodir a casa.

Por Luís Oliveira | 09:06

um homem de 37 anos está em prisão preventiva por sujeitar os pais a violência doméstica continuada, em Ourém, no distrito de Santarém. O suspeito foi apanhado em flagrante com uma faca em punho na tentativa de atingir os pais.



Segundo apurou o CM, o agressor já tem antecedentes criminais pela prática do mesmo crime. De "temperamento difícil", o homem "não gosta de ser contrariado" pelo que por motivos fúteis rapidamente partia para as agressões verbais e físicas.



Na passada quarta-feira, os militares do Posto Territorial da GNR de Ourém receberam uma denúncia por telefone a dar conta de que o homem estaria em casa a agredir os seus pais. De imediato uma patrulha se deslocou à habitação, deparando-se com uma enorme confusão. De acordo com a GNR, o agressor "empunhava numa mão uma faca e na outra um isqueiro".



Naquele momento, adianta a Guarda, "o indivíduo tentou cortar o tubo de ligação a uma botija de gás com intenção de provocar uma explosão", tendo sido impedido pelos militares. Foi detido e presente a um juiz do Tribunal de Santarém que lhe determinou prisão preventiva.



PORMENORES

Casa-abrigo em Pombal

A Casa de Abrigo de Pombal, no distrito de Leiria, recebeu, entre 2001 e 2018, 1007 mães e filhos que foram vítimas de violência doméstica, revelou à agência Lusa a diretora técnica desta instituição de emergência, Sandrina Mota.



Lotação esgotada

Hoje, a Casa de Abrigo de Pombal tem a lotação de 16 utentes e está completa. Segundo a diretora, à casa chegam mulheres financeiramente autónomas, outras que nunca trabalharam, com a escolaridade obrigatória ou com menos estudos.