'Pintarolas', alcunha pela qual era conhecido o fadista amador José Luís, de 43 anos, pensou ter visto a namorada do irmão no carro com outro homem ao chegar a casa na quinta-feira à noite, na zona J de Chelas, em Lisboa. Revoltado, puxou-a para o exterior, mas o acompanhante da cunhada era, afinal, filho desta.