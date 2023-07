Falcão peneireiro com ferimentos na asa resgatado em Valongo

Um falcão peneireiro juvenil, com o nome cientifico de Falco tinnunculus, foi resgatado esta sexta-feira na localidade de Baldeirão, no concelho de Valongo. A ave de rapina encontrava-se com ferimentos numa asa, o que a impossibilitava de voar."Os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde procederam à recolha do animal. No decorrer da ação, a ave foi entregue no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia, para monitorização e recuperação do seu estado de saúde e posterior devolução ao seu habitat natural", pode ler-se num comunicado da GNR enviado às redações