Uma falha no sistema informático do Tribunal Judicial de Monsanto, em Lisboa, que impossibilitou a gravação da leitura de um despacho dos juízes com a alteração de alguns factos constantes na acusação, levou esta segunda-feira ao adiamento, para data a definir, da leitura do acórdão do processo dos 19 arguidos militares julgados pela morte dos recrutas comandos Dylan da Silva e Hugo Abreu, em 2016.