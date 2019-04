Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falso alarme de polícia barricado em habitação no Seixal

Foi a própria mulher do oficial da PSP a telefonar para o número de socorro e a fazer a falsa denúncia.

Por M.C. | 08:37

Revelou-se falsa a denúncia de que um comissário da PSP, de 42 anos, se tinha barricado na habitação onde reside, em Fernão Ferro, Seixal, no sábado à noite.



Ao que o CM apurou, foi a própria mulher do oficial da PSP a telefonar para o número de socorro, 112, por, segundo fonte oficial da GNR disse ao CM, "ter percebido mal uma conversa que teve com o marido".



Foram enviados meios da zona da GNR e até da Unidade de Intervenção. Após uma conversa com o comissário, a situação ficou resolvida.