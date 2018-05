Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falsos engenheiros usam fogos para burlar

Proteção Civil fala em estranhos que “agem de má-fé” e que fazem os proprietários de terrenos crer que têm de pagar multas.

Por Magali Pinto | 09:27

É um esquema fraudulento usado para sacar várias centenas de euros aos proprietários de terrenos que têm até final deste mês para terminarem o trabalho de gestão de combustíveis. No Norte e Centro do País já há casos de proprietários vítimas de burla, que são abordados por falsos engenheiros - por telefone ou mesmo pessoalmente - e informados de que têm multas para pagar. Num dos casos, que ocorreu em Vila Nova de Cerdeira, uma mulher foi enganada em mais de 300 euros e foi este caso que levou a Proteção Civil a emitir um alerta.



"A Autoridade Nacional de Proteção Civil adverte os cidadãos para a eventualidade de poderem ser abordados por estranhos que, agindo de má-fé e fazendo-se passar por elementos da Proteção Civil, visem burlar os desprevenidos, fazendo-os crer na existência de coimas em seu nome devidas pelo incumprimento das obrigações legais de limpeza dos terrenos florestais de que são proprietários". A Proteção Civil pede a todas as pessoas que sejam abordadas dessa forma para que contactem imediatamente as autoridades - GNR ou PSP - e apresentem queixa.



"Os serviços de Proteção Civil não procedem à cobrança de coimas", refere o mesmo alerta. Além do caso de burla em Vila Nova de Cerveira, há outro que não passou apenas de uma tentativa, em Coimbra, e em que foram pedidos mil euros. O homem estranhou e denunciou o caso à polícia.



Apoio psicológico não foi suficiente nem chegou a todos

O apoio psicológico foi dado apenas a 40 por cento das pessoas que sentiram essa necessidade na sequência dos fogos de junho e de outubro de 2017. A conclusão é de um inquérito realizado aos lesados pelos incêndios. A oferta de bens foi considerada como o mais positivo do apoio psicossocial nessa altura.