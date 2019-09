Falta de acordo deixa prisões sem visitas

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e a Direção-Geral dos Serviços Prisionais não chegaram a acordo para serviços mínimos na greve entre as 16h00 do dia 20 (sexta-feira) e as 09h00 de 23 (segunda) e, por isso, não haverá lugar a visitas nas prisões, que terão o funcionamento severamente afetado, soube oO mesmo sindicato marcou este domingo novo período de greve, entre 27 e 30, apanhando o último fim de semana deste mês. Ainda quanto aos serviços mínimos da greve de 20 a 23, o diretor-geral terá afirmado que considera a paragem ilegal porque o pré-aviso não terá sido entregue no período indicado pela lei. E ameaçou com queixas na Justiça caso a greve avance.Fonte do sindicato disse aoque ainda assim irá avançar. E, caso a direção-geral avance com as queixas, irá o próprio sindicato fazer denúncia ao Ministério Público por ‘lockout’ e atentado ao direito à greve. Dia 20 haverá uma vigília frente ao Ministério da Justiça, em Lisboa. Em causa estão a avaliação de desempenho, subsídio de turno, falta de verba para promoções e "um horário de trabalho digno", entre outras exigências.