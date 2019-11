Faltam 1255 agentes da PSP na Grande Lisboa

O comandante do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP traçou esta terça-feira um retrato negro da unidade, a maior do País (com 7500 agentes e que patrulha uma área entre Lisboa e Torres Vedras). No discurso do 152º aniversário, Jorge Maurício frisou a falta de efetivos, alertando para a saída de 1255 operacionais desde 2011.Na Damaia, Amadora, e com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na plateia, Jorge Maurício especificou que perdeu 1152 agentes, 52 chefes e 51 oficiais. "Além das saídas para a aposentação, destaco as perdas de operacionais para a PJ, SEF e Autoridade Tributária. São 110 carros-patrulha a menos que temos por dia", explicou. O comandante do Cometlis considerou ainda ser "incompreensível manter o atual modelo de policiamento", defendendo que a polícia de Lisboa trabalha com esquadras a mais: a capital portuguesa tem 27 esquadras genéricas, e Madrid, em Espanha, apenas 20.Defendendo a "proatividade" do efetivo que dirige, visível nos resultados operacionais alcançados (o crime grave baixou 6 % entre janeiro e setembro de 2019 na área do Cometlis, e o crime geral 5,7%, com 6542 pessoas detidas), Jorge Maurício mostra preocupação com as agressões aos agentes de autoridade: "238 polícias foram agredidos na área do Cometlis nos primeiros 9 meses deste ano. Pedimos a implementação de videovigilância dentro das esquadras e também de câmaras nas fardas dos polícias. Será um meio de defesa", considerou.Luís Farinha, diretor nacional da PSP, pediu "um mais justo reconhecimento das condições de trabalho de todos os elementos policiais". O bispo das Forças Armadas e de Segurança, D. Rui Valério, celebrou missa pelos mortos em serviço. Apelou a uma "cultura da legalidade, do respeito e da segurança".O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, presidiu à cerimónia. Respondeu aos alertas de Jorge Maurício recordando que, entre 2016 e 2019, "duplicou o número de admissões" na polícia. "O Cometlis recebeu mais de metade dos novos efetivos", referiu.O ministro rejeitou ainda que a manifestação de amanhã que reúne polícias e guardas seja contra o programa do Governo. "Os sindicatos da PSP e associações da GNR mostraram-se dispostos a negociar com a tutela", afirmou. "O direito de manifestação é um direito democrático", disse.