Família de Mónica desespera sem saber onde está o corpo da grávida desaparecida há três meses

Mónica Silva está desaparecida há exatamente três meses, sem que nada se saiba do seu paradeiro. A PJ acredita que a mulher, de 33 anos, que estava grávida de sete meses quando desapareceu da Murtosa, foi assassinada no dia em que foi vista pela última vez, a 3 de outubro. E avançou, a 15 de novembro, para a detenção de Fernando Valente, empresário local que seria o pai do bebé, por homicídio qualificado, profanação de cadáver e aborto agravado.









Mónica terá ido ao encontro dele nessa noite, para mostrar as ecografias da gravidez. A família de Mónica, que deixa dois filhos de 11 e 14 anos, é da mesma convicção - foi Fernando a matá-la - e desespera com a falta de desenvolvimentos e do corpo.

As pistas têm sido muitas. Uma das mais recentes é uma mensagem da madrugada do dia 4 de outubro. Foi enviada pela rede social Facebook, do telefone de Mónica, para um homem a quem devia dinheiro: “Não me ameace mais, vou pagar o que lhe devo”. A PJ descartou porque não existia, no histórico das mensagens, qualquer tipo de mensagens ameaçadoras. “Fiquei surpreendido, não entendi o teor da mensagem. Nunca enviei nenhuma ameaça e nunca a Mónica Silva escreveu algo do género”, revelou o homem, que preferiu manter-se anónimo. “Fiquei incomodado com essa situação, disponibilizei o meu telemóvel de imediato à PJ para verificarem o que quisessem.”









Leia também Principal suspeito do desaparecimento da grávida da Murtosa plantou provas para baralhar Polícia Judiciária A PJ e a família de Mónica já realizaram buscas pelo corpo em vários locais.