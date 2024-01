Família de portuguesa desmembrada em França tem que pagar cerca de sete mil euros para transladar corpo de Diana

Em setembro de 2022, Diana Santos, que era emigrante no Luxemburgo, foi encontrada morta em Mont-Saint-Martin, França. A mulher foi decapitada e desmembrada.















“Eu não sei o que motivou este crime macabro. Mas espero que um dia as autoridades me possam dar essa informação, mesmo que doa", disse o filho da vítima.



Leia também Portuguesa encontrada morta e desmembrada em França A polícia alemã e o Ministério Público de Diekirch, no Luxemburgo, confirmaram que outras partes do corpo foram encontradas em Temmels, na Alemanha, junto à fronteira.“Eu não sei o que motivou este crime macabro. Mas espero que um dia as autoridades me possam dar essa informação, mesmo que doa", disse o filho da vítima.

O tio do homem com quem Diana casou, cerca de um ano antes de morrer, está detido desde outubro de 2021, mas o julgamento permanece pendente, porque as perícias continuam.



O outro suspeito, Gibran Banhakeia, é considerado pelas autoridades o principal autor do crime.









A família de Diana Santos, portuguesa desmembrada em França, vai ter de pagar cerca de sete mil euros pela transladação do corpo para Portugal. A informação foi confirmada aopelo filho da vítima.