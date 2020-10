Amigos e familiares lançaram esta segunda-feira, para a pista de velocidade Vasco Sameiro, em Braga, as cinzas de Hugo Ramos, o jovem de 25 anos que morreu depois de ter sido atropelado durante uma corrida ilegal, na Maia.









“A libertação das cinzas do meu primo foi um momento de grande emoção para a família, mas tivemos o apoio de dezenas de amigos. O Hugo está bem entregue e sempre que houver eventos automóveis será recordado”, afirmou ao Correio da Manhã Paula Ramos, familiar do jovem.

“Serve também para alertar de forma a que tragédias como esta não voltem a ocorrer, embora reconheçamos que os acidentes acontecem”, acrescentou. O atropelamento teve lugar a 26 de setembro. Hugo Ramos morreu no Hospital de S. João no Porto, no dia seguinte.