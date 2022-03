A família que morreu no domingo numa colisão no IC2, em Rio Maior, estava de regresso a casa, em Várzeas, Leiria, após ter ido ao Aeroporto de Lisboa. Vera Casaleiro, de 58 anos, tinha ido com o namorado, Jorge Valente, de 59 anos, buscar a filha Joana, de 29 anos, que vinha de Inglaterra.O acidente resultou de uma colisão frontal envolvendo dois carros ligeiros, ao quilómetro 67 do IC2, no nó da Asseiceira, em Rio Maior.