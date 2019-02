Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Famílias de classe média de Lagos ajudadas a pagar rendas

Autarquia vai avançar ainda este ano com apoios ao arrendamento privado.

11:05

Os habitantes do concelho de Lagos vão poder usufruir, ainda durante este ano, de um apoio financeiro para o pagamento da renda da casa onde habitam, que será garantido pela câmara municipal.



Segundo o CM apurou junto da autarquia de Lagos, cerca de 80% das solicitações registadas devem-se às falhas do mercado imobiliário que pratica preços muito elevados. Apenas 20% dizem respeito a questões de grave carência habitacional.



Esta é uma medida inédita nesta cidade que pretende ajudar os agregados familiares, a maioria da classe média, que não conseguem dar resposta aos valores de renda praticados no concelho.



"O valor das habitações está muito elevado, queremos ajudar quem não consegue pagar", referiu ao CM a presidente da Câmara Municipal de Lagos, Joaquina Matos, que espera que até ao final do ano o regulamento esteja concluído.



A decisão de iniciar o procedimento de elaboração do Regulamento de Apoio ao Arrendamento Privado foi tomada na reunião de câmara, realizada a 23 de janeiro.



As candidaturas são destinadas a todos os munícipes do concelho mas as condições de acesso e o montante da comparticipação ainda estão a ser definidos pelo grupo de trabalho, em função da realidade social.



Em outubro do ano passado estavam registados nos serviços municipais cerca de 400 agregados. A grande maioria corresponde a famílias que são constituídas por 2 a 4 elementos (61%).



A freguesia de São Gonçalo é onde se praticam os valores mais elevados, com cerca de 75% dos pedidos. Seguem-se Odiáxere (11%), Bensafrim e Barão de São João (9%), e Luz (5%).