Feirante português mata rival a tiro em Espanha

Um vendedor ambulante português de 24 anos foi detido em Espanha pelo homicídio de um marroquino, em Torremolinos. De acordo com a Policia Nacional espanhola, na origem do crime, cometido dia 19, esteve a concorrência entre os dois homens que vendiam nas mesmas feiras do sul de Espanha.



O homicida fez uma emboscada ao rival e atacou pelas 05h45, quando o marroquino se preparava para entrar na carrinha com que trabalhava, com vários disparos à queima roupa. O português fugiu, mas câmaras de vigilância permitiram identificá-lo, tal como ao carro usado para sair do local.

