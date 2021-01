Prisão preventiva para emigrante que tentou matar vizinho à pancada e a tiro em Braga

O juiz de instrução criminal do Tribunal de Guimarães decretou a prisão preventiva para o emigrante de 43 anos que na terça-feira foi detido pela polícia Judiciária de Braga por tentar matar um vizinho à pancada e a tiro de pistola, em S. Mateus da Ribeira, Terras de Bouro. Domingos Martins, emigrante no Luxemburgo, que estava de férias na aldeia de onde é natural, poderá ir para casa, com pulseira eletrónica, caso reúna as condições necessárias.

Os factos remontam ao final da tarde de segunda-feira, dia 11, quando o emigrante viu nos terrenos próximos de casa, um pastor de 61 anos com quem está desavindo há vários anos. Atacou o homem a soco e pontapé, que se defendeu, desferindo uma sacholada na cabeça do agressor. depois disto fugiu, mas Domingos Martins não desistiu do ataque. Agarrou na alfaia agrícola e partiu os vidros da carrinha que o pastor tinha estacionada junto aos terrenos. depois, foi a casa e regressou munido de uma pistola. Fez seis disparos na direção do barraco onde a vítima se tinha refugiado e só não acertou, por casualidade.

O agressor foi detido pela Polícia Judiciária de Braga no dia seguinte ao crime, indiciado por homicídio qualificado na forma tentada, dano com violência e posse de arma proibida. Esta quinta-feira recolheu ao Estabelecimento Prisional do Vale do Sousa, em Paços de Ferreira.