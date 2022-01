Feirante que disparou à frente de crianças apanhado com oito armas

O feirante de Alfena, Valongo, que foi apanhado a disparar uma pistola Glock 9 mm (calibre igual ao das forças de segurança), nos festejos de Ano Novo no bairro de Contumil, Porto, foi alvo de uma busca pela PSP. Os agentes apreenderam oito armas e 210 munições, todas de calibre interdito a civis.







O comerciante, no entanto, tem licença de tiro desportivo. A busca foi feita por elementos do Departamento de Armas e Explosivos que, segundo a PSP, no âmbito das respetivas competências, “detetou diversas infrações no comportamento do cidadão detentor das armas”. Por isso, foi decidido proceder à apreensão do arsenal.