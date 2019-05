Fere família de 4 pessoas e foge do acidente

A PSP de Lisboa tentava este domingo localizar o condutor de um Mercedes que desrespeitou um semáforo vermelho, avançou em sentido proibido e abalroou um carro em que seguia uma família.Apesar da violência do embate, que provocou o capotamento do Fiat Punto no qual seguia pai, mãe e duas filhas - que ficaram todos feridos -, o condutor fugiu do local. No entanto, deixou a matrícula para trás.O acidente ocorreu pelas 10h35 deste domingo. De acordo com testemunhas, o condutor do Mercedes, que subia a rua de Campolide, não parou no semáforo e, em vez de virar à direita como é obrigatório, seguiu em frente, atravessando a rua Marquês de Fronteira a alta velocidade.Nesse exato momento passava outro carro, que foi atingido nas duas portas laterais, do lado do condutor. O Fiat Punto capotou e só parou à porta de uma gelataria que estava prestes a abrir. Antes ainda abalroou uma moto estacionada.Quatro pessoas – os pais e e as duas adolescentes – ficaram encarceradas e só foram retiradas com a ajuda de elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros. Todos foram transportados para o hospital, mas nenhum corre perigo de vida.O condutor do Mercedes, apesar de a frente do carro ter ficado destruída, fez marcha atrás e voltou a arrancar, continuando a descer a rua de Campolide e não mais voltou a ser visto.Ao final da tarde o homem não tinha sido localizado ou detido, de acordo com informação oficial do Comando da PSP de Lisboa, que está a investigar o caso.