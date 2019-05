Choque em cadeia corta acesso à Ponte 25 de Abril no sentido Almada-Lisboa

Uma colisão entre quatro viaturas, à entrada do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, no sentido Almada-Lisboa, obrigou ao corte temporário daquela via.

Apesar de não ter havido feridos, foi necessário proceder à remoção das viaturas envolvidas, o que obrigou a PSP a cortar momentaneamente a circulação.

O acidente ocorreu pelas 15h00 e está a causar extensas filas de trânsito na A2 e nos acesso da Costa da Caparica.