O condutor de um camião ficou ferido, esta tarde de sexta-feira, na sequência do despiste do pesado, na rua Santo André, em Valongo. O alerta foi dado às 17h24.No socorro estiveram os Bombeiros de Valongo e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Valongo. Após os primeiros socorros no local, a vítima recusou transporte ao hospital.As causas do acidente estão por apurar. A GNR está no local e investiga.