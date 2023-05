Um homem sofreu ferimentos graves, esta tarde de sexta-feira, na sequência da colisão entre o carro em que seguia e um camião, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 16h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na rua Bispo Conde, EN221 no lugar da Vacaria, em Carregosa. A ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis também foi mobilizado.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Fajões, para o hospital da Feira. A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.