Uma colisão entre uma mota e um camião na EN15, em Freixo de Baixo, Amarante, provocou um ferido. O alerta foi dado por volta das 15h30 e os Bombeiros de Amarante, com o apoio de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, foram acionados para o local.

A vítima - um homem, de 41 anos - apresentava ferimentos considerados graves e foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR esteve no local e investiga as circunstâncias do acidente.