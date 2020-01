Fetos encontrados dentro de um carro em Espinho

Um feto, do sexo feminino, com cerca de sete meses de gestação, foi encontrado num saco plástico dentro de um carro estacionado junto à casa do dono do veículo, na rua 62, em Espinho, esta segunda-feira à hora de almoço. A PSP foi ao local e, após várias diligências, encontrou um segundo feto, ainda envolvido pela placenta e por peças de roupa. Há a suspeita de que a filha do proprietário da viatura seja a gestante. A mulher, de 25 anos, foi identificada e está internada no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. A PJ do Porto investiga.O alerta para a existência de um feto no carro foi dado pelas 12h22 para a PSP de Espinho. O dono da viatura estaria a fazer a limpeza do veículo - utilizado pela filha - quando encontrou a bebé ainda em gestação. "No local, os elementos policiais confirmaram tratar-se de um feto, sem vida, do sexo feminino", indicou a PSP em nota de imprensa divulgada esta segunda-feira ao final da tarde.Seria depois encontrado um segundo feto "envolvido pela placenta e peças de roupa", num outro saco que tinha sido já levado para casa. Um delegado de saúde foi ao local. Os Bombeiros dos Carvalhos removeram os corpos para o Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira, às 15h15.A presumível gestante tinha sido levada, já na madrugada desta segunda-feira, ao Centro Hospitalar de Gaia/ /Espinho com fortes dores abdominais. A mulher já tem dois filhos, de três e cinco anos.Foi dado conhecimento à Polícia Judiciária do Porto, que esteve no local e está agora a investigar o caso.