Filho de Rosa Grilo compromete mãe e afasta trio de angolanos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Chegou esta terça-feira ao tribunal na companhia da tia, com quem vive, mas teve de prestar depoimento sozinho. O menor, hoje com 14 anos, filho da viúva Rosa e de Luís Grilo, acrescentou dados à sua versão: afinal ouviu barulhos em casa e agora recorda-se de ter visto a mãe limpar a moradia, particularmente o andar onde são os quartos.A criança contradiz a mãe ao dizer com certeza absoluta que os pais já nã... < br />