Fim de uma era: O descanso ao anjo da guarda de um milhão de portugueses

"Está na memória do milhão de portugueses que combateram em África.” Alfredo Cruz, tenente-general na reforma, 71 anos, conta ao pormenor os seus três anos, na guerra, ao comando do Alouette III, o melhor amigo dos combatentes. Estreou-se aos 20 anos, em 1971, em Moçambique. Até 73 fez, como piloto, 800 horas em missões de combate. “O Alouette era o anjo da guarda da tropa no mato. O zumbido único acalmava o combatente. Estava ali quem o ia salvar. O Alouette não deixava ninguém para trás.”









57 anos após o primeiro voo, a 18 de junho de 1963, em Luanda, com a Cruz de Cristo, a vida operacional do Alouette III, a ‘máquina’, ‘libelinha’, ‘zingarelho’ ou ‘cotovia’, terminou por excesso de idade. E com ela uma era de histórias, “muitas por contar”. “Íamos sob fogo buscar feridos, tanto nossos como guerrilheiros. Aterrávamos em todo o lado. Levávamos o correio aos quartéis isolados, que nem estavam no mapa. Era dos momentos mais aguardados”, lembra Alfredo Cruz, então miliciano.

As ações de assalto, em que largavam e recolhiam tropas, escoltados por um ‘zingarelho’ com uma metralhadora 20 mm (o ‘Lobo Mau’ ou ‘Tubarão’), eram “de extrema eficácia”. “Havia um trinómio perfeito: o Alouette III; a sua tripulação; e a enfermeira-paraquedista. Só houve 48 dessas mulheres, heroínas. Dizia-se oficialmente que não havia mulheres em combate, era proibido, mas elas iam connosco e estabilizavam os feridos no mato. Há muitos vivos graças a elas e ao Alouette III.”





Sobre o descanso da ‘cotovia’, Alfredo Cruz - que já general ainda pilotou operacionalmente hélis Puma - diz ter um “sentimento duplo”: “Um orgulho por ter pertencido a esta raça de gente; e tristeza por ver acabar este helicóptero que mudou a minha vida.” Os Alouette III são rendidos pelos ‘Koala’.