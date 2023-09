“Fiquei sem a minha menina!”. As palavras, ditas entre soluços, são da mãe do bebé de nove meses, do sexo feminino, que esta quinta-feira morreu, no berçário de uma creche e jardim de infância em Parceiros, Leiria. Não são conhecidas as causas da morte e a

Polícia Judiciária considera que os resultados da autópsia, prevista para segunda-feira, serão “determinantes” para se saber o que aconteceu. Mariana foi encontrada em paragem cardiorrespiratória e a morte confirmada no local. A irmã, menor, também frequentou o Superninho. A instituição está fechada, por iniciativa própria, e não prestou qualquer informação.