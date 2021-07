Fogo de Monchique terá começado junto a comunidade hippie devido a curto-circuito

Um curto-circuito poderá ter estado na origem do incêndio que começou no sítio do Tojeiro, em Monchique, junto a um anexo de uma casa onde são feitas festas que atraem normalmente estrangeiros que dormem em tendas e autocaravanas.O relógio marcava as 13h36 de sábado quando foi dado o alerta para o fogo. Quando o CM chegou ao local, cerca de meia hora depois, já o incêndio tinha invadido a zona florestal em redor, principalmente eucaliptos e mato. “Quando chegámos já encontrámos um cenário complicado devido ao vento e à orografia do terreno”, recordou ao CM o comandante dos Bombeiros de Monchique, Rui Lopes.