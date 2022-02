Fogo deixa mulher sem tecto em Bragança

Um incêndio destruiu este sábado uma habitação no centro histórico de Bragança e deixou uma mulher de 77 anos sem tecto.





O alerta para as chamas ocorreu às 05h15 e dava conta que na Rua São João, no centro da cidade transmontana, estava uma casa a arder. Os bombeiros atuaram com rapidez e conseguiram evitar que o fogo se propagasse às casas vizinhas. As chamas destruíram o primeiro andar e a cobertura do edifício.