Fogo desaloja família em Famalicão

Uma casa ficou parcialmente destruída devido a um incêndio na freguesia de Arnoso Santa Maria, em Vila Nova de Famalicão. O primeiro andar da habitação ficou totalmente destruído e o rés-do-chão sofreu danos. A familia, dois adultos e duas crianças, vai ser realojada provisoriamente em casa de familiares.

As causas do fogo ainda estão por apurar por parte das autoridades. As chamas terão começado numa sala usada para estudar pelos moradores e alastrou-se rapidamente ao telhado.

O alerta foi dado às 09h50 e, quando os bombeiros Famalicenses chegaram ao local, a moradia já estava totalmente tomada pelas chamas.