Fogo durante a noite destrói restaurante em Castro Marim

Chamas reduziram a escombros um anexo e o fumo e o calor deixou interior inutilizável.

Por Tiago Griff | 08:57

Um incêndio violento destruiu por completo um restaurante, este domingo de madrugada, em Altura, no concelho de Castro Marim. Quando as chamas deflagraram o espaço estava encerrado e não havia pessoas no interior. Mais de 30 operacionais de três corporações de bombeiros da região estiveram a extinguir o fogo e a fazer trabalhos de rescaldo que duraram até perto das 03h00.



Eram quase 00h30 quando o proprietário do restaurante Girassol recebeu um telefonema de que o estabelecimento estava a ser consumido pelas chamas. O fogo começou num anexo, que serve como sala de jantar, no exterior do edifício, e ficou aí circunscrito. No entanto, o calor intenso e o fumo que invadiram o interior acabaram por deixar tudo inutilizável.



"O forte vento ajudou a intensificar o fogo. Nem os bombeiros conseguiram entrar logo por causa da violência das chamas. Até o alumínio ficou derretido", disse ao CM Fernando Sousa, 69 anos, visivelmente emocionado ao ver destruído o restaurante que tem há 30 anos e que era apreciado pela população.



Os trabalhos de extinção das chamas e de rescaldo duraram quase três horas e envolveram mais de 30 operacionais dos bombeiros de Vila Real de Santo António, Tavira e Alcoutim.



A GNR investiga as causas do incêndio, que se suspeita ter começado num curto-circuito. "Não acredito que tenha sido fogo posto até porque houve uma quebra de eletricidade nesta zona à hora que terá começado", disse Fernando.