Fogo em Monchique destrói casa e obriga a evacuar aldeia

Incêndio mobiliza nove meios aéreos e mais de 200 operacionais.

14:41

Um incêndio que deflagrou esta sexta-feira em Monchique, no Algarve, está a mobilizar 234 bombeiros, 68 veículos e 9 meios aéreos. As chamas tiveram início pelas 13h30, na freguesia de Perna da Negra.



Ao que CM apurou, pelo menos uma casa de habitação foi destruída pelas chamas.



Pelas 15h00, as autoridades decidiram evacuar os habitantes no lugar das Taipas, por prevenção, uma vez que as chamas estão a avançar da direção desta localidade.



Pelas 14h30, o fogo estava ainda fora de controlo. Não há, para já, notícia de que o fogo tenha causado vítimas.



No site da Proteção Civil, é possível perceber que, a cada minuto, estão a chegar novos reforços ao local. A caminho estão também duas equipas de reforço oriundas de Lisboa que estão estacionadas no Algarve para responder às emergências da região.



De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o fogo lavra numa zona onde "há muito vento" e cujos acessos "são difíceis". "Ainda não temos informação muito detalhada e a prioridade agora é posicionar os meios", adiantou a mesma fonte.



Uma zona rural do concelho de Monchique já tinha sido atingida por um incêndio, na quinta-feira à tarde, dominado cerca de duas horas depois após um combate travado por 113 homens e seis meios aéreos.