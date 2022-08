Fogo em Ourém volta a reacender-se e há um novo foco no concelho

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Espite, no concelho de Ourém, voltou esta segunda-feira à tarde a reativar-se, registando-se ainda um novo foco na freguesia de Matas e Cercal, informou fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o fogo que se iniciou no Carvalhal, freguesia de Espite, na sexta-feira, pelas 14h40, voltou a reativar-se ao início da tarde desta segunda-feira, depois de já ter sido dado, por duas vezes, como em resolução.

"A reativação ocorreu junto a Caxarias. Os meios foram imediatamente disponibilizados para o local. O combate ao incêndio está a evoluir favoravelmente", disse à Lusa fonte do CDOS de Santarém.



A mesma fonte acrescentou que o fogo tem estado próximo das habitações, mas os operacionais estão no local na defesa das casas.



Segundo a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 16h34, estavam no local 218 operacionais, apoiados por 69 viaturas e quatro meios aéreos.



No concelho de Ourém, distrito de Santarém, deflagrou esta segunda-feira um novo foco de incêndio, em Ninho de Águia, na freguesia de Matas e Cercal, pelas 15h37.



"Existe vento forte no local, com projeções a média distância. Está a ser um combate difícil", referiu a mesma fonte do CDOS.



No combate a este incêndio, estavam no terreno 139 operacionais, apoiados por 30 viaturas e quatro meios aéreos.