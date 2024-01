Fogo seguido de explosão deixa pároco sem casa

Um incêndio deflagrado no sábado à noite no sótão da casa paroquial da Igreja de Monte Abraão, Sintra, causou uma explosão aparentemente originada pelo rebentamento de uma bilha de gás. As chamas foram extintas pelos bombeiros, mas porque o rebentamento gerou fendas nas paredes da casa do padre Abel Mateus Ferreira, de 49 anos, o mesmo teve de procurar alojamento provisório.





CM apurou, junto do comandante Hugo Neves, dos Bombeiros de Queluz, que o incêndio deflagrou pelas 21h55 de sábado. “O padre contou que estava a jantar com amigos, e que noutro local decorria uma atividade com escuteiros, quando as chamas começaram num sótão”, explicou o responsável. O pároco admitiu que estavam algumas bilhas de gás naquele local e que o rebentamento de uma delas terá originado o barulho de explosão que se seguiu.



Foram mobilizados 24 operacionais dos bombeiros de Queluz e de Belas, e da PSP. Todas as pessoas na paróquia saíram sem ferimentos. No entanto, afirmou o comandante Hugo Neves, “após a extinção do incêndio verificou-se a existência de fendas e fissuras nas paredes da casa paroquial”. Há a necessidade de uma vistoria de engenheiros e, por isso, o padre Abel procurou alojamento em casa de amigos. Ontem, foram cancelados a missa das 10h00 e o concerto de Reis.