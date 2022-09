O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou este sábado, no 125º aniversário dos Bombeiros de Sacavém, que - além da Comissão das Lições Aprendidas, que investiga o que correu mal em alguns incêndios - vai avançar um grupo multidisciplinar de 30 especialistas e académicos “que vão analisar os incêndios e apresentar conclusões sobre as melhorias a introduzir no processo de prevenção e combate”, mas também ao nível de “ordenamento do território, valorização da floresta, das atividades agrícolas e da sustentabilidade dos ecossistemas”.A primeira reunião deste painel de peritos realiza-se já na quarta-feira.