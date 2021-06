Trevor Pelling, o britânico de 45 anos que, quinta-feira à tarde, morreu afogado após salvar as duas filhas, de 9 e 12 anos, arrastadas pelo mar na praia da Calada, Mafra, é descrito pelo patrão como “um verdadeiro herói”.O consultor financeiro com base no Dubai estava com a mulher e as duas filhas de férias em Portugal “pela primeira vez”, como explicou nas redes sociais na quarta-feira.