Um adulto e duas crianças estão a ser assistidas na praia da Calada, na Encarnação, concelho de Mafra, após terem entrado em pré-afogamento no mar. O caso do adulto será crítico.

De acordo com a Proteção Civil, no socorro estão duas Viaturas Médicas e de Reanimação do INEM e os bombeiros de Mafra e da Ericeira, assim como elementos da Autoridade Marítima, num total de 13 operacionais apoiados por sete viaturas.

O alerta foi dado às 14h23.